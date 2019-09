Nuovo preside nominato al liceo scientifico “Falcone e Borsellino”. Si tratta del professor Angelo Colella, in arrivo dall’Istituto Giorgi di Milano. Il dirigente è al suo primo incarico e si insedierà lunedì 2 settembre.

Nuovo preside al liceo “Falcone”

Originario di Avellino, il professor Angelo Colella ha frequentato l’Università degli Studi del Sannio di Benevento, dove si è laureato in economia. Prima di intraprendere la carriera scolastica ha avuto un’esperienza lavorativa in Vodafone, dove si è occupato di analizzare i dati di vendita. Quindi ha lavorato come contabile per uno studio di commercialisti di Milano. Infine, dal 2008, ha intrapreso la carriera scolastica, insegnando economia per 11 anni.

Ha gestito vari eventi in classe come tutorial, dibattiti, per aumentare l’interesse degli studenti per l’economia. Inoltre ha valutato gli studenti in base alla loro presentazione nei test e ha fornito loro critiche individuali costruttive. All’Istituto Giorgi di Milano si è occupato, come coordinatore, del progetto di alternanza scuola-lavoro.

Subentra alla reggenza di Belluzzo

Colella arriva al liceo “Falcone e Borsellino” dopo la reggenza di Sara Belluzzo. L’ex presidentessa del “Comitato difendiamo Arese” era già dirigente scolastica dell’istituto comprensivo «Futura» di Garbagnate. Dopo il trasferimento del dottor Marcello Bettoni, nel luglio del 2017, in un liceo di Legnano, la dottoressa Belluzzo era subentrata nell’incarico. Ora, finalmente è arrivata la nomina dei nuovi dirigenti scolastici di una ventina di scuole superiori e istituti comprensivi, ferme a Roma dopo il blocco del “concorsone” indetto dal Miur per presunte irregolarità.