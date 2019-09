Per il 22 e 23 settembre il sindacato Orsa Ferrovie ha proclamato uno sciopero di 23 ore del personale Trenord. I ferrovieri incroceranno le braccia dalle 3 di domenica alle 2 di lunedì, di fatto bloccando il trasporto per tutta la giornata di domenica.

Nuovo sciopero dei treni

Essendo una giornata festiva, non sono previste fasce orarie di garanzia.

Autobus sostitutivi “no-stop” saranno istituiti limitatamente per i soli collegamenti aeroportuali “Milano Cadorna – Malpensa Aeroporto” e “Malpensa Aeroporto – Stabio” in caso di non effettuazione dei treni.

Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Per i treni garantiti della Lunga percorrenza di Trenord clicca qui.

Ecco le motivazioni dello sciopero Trenord

Dichiarazione di sciopero di tutto il personale della Società TRENORD S.r.l.