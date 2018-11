Occhio alle truffe: venerdì 30 novembre e martedì 4 dicembre due incontri organizzati dall’Amministrazione di Parabiago e dalle forze dell’ordine.

Occhio alle truffe: venerdì sera il primo incontro

Si terrà venerdì 30 novembre il primo evento aperto alla cittadinanza per prevenire episodi di truffe e raggiri. L’incontro è previsto al Circolo San’Anna in via Casorezzo, 19 a Villapia. Alla serata interverranno il Capitano Francesco Cantarella, comandante della Compagnia dei carabinieri di Legnano, il Maresciallo Maggiore Francesco Munafò, comandante della Stazione dei carabinieri di Parabiago, Maurizio Morelli, comandante della Polizia locale di Parabiago e il sindaco Raffaele Cucchi.

Il secondo incontro a Villastanza

Secondo appuntamento per martedì 4 dicembre, sempre alle 21, ma alla scuola media rancilio in via Pascoli 26 a Villastanza. Anche in questa occasione interverranno il Capitano Francesco Cantarella, comandante della Compagnia dei carabinieri di Legnano, il Maresciallo Maggiore Francesco Munafò, comandante della Stazione dei carabinieri di Parabiago, Maurizio Morelli, Comandante della Polizia locale di Parabiago e il sindaco Raffaele Cucchi.

Torna alla Home e leggi le altre notizie.