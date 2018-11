Ministero della salute segnala: “Rischio chimico”. La decisione riguarda il lotto di produzione 1881/2006.

Ocratossina A nei biscottini

Il Ministero della salute ha pubblicato sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione “Avvisi di sicurezza”, il richiamo di un lotto di biscottini biologici a marchio Prime Pappe per la presenza di ocratossina A oltre ai limiti di legge come da regolamento europeo 1881/2006.

Il lotto

In particolare, il richiamo riguarda il lotto di produzione 8187, con data di scadenza fissata al 06/07/2019 e venduto nella busta da 320 grammi. Il prodotto è realizzato dall’azienda Quality Food Group Spa, nello stabilimento di via Spilimbergo 221 a Martignacco, in provincia di Udine. A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non far consumare ai bambini il prodotto con il numero di lotto segnalato e riportarlo al punto vendita d’acquisto.

