Domani, lunedì, parola ai medici che spiegheranno le novità terapeutiche in Oculistica all’ospedale di Tradate.

Oculistica all’Ospedale di Tradate

Nuovo appuntamento con le serate di informazione organizzate dagli Amici dell’Ospedale di Tradate. Domani, lunedì, alle 20.45 serata in villa Truffini dedicata all’Oculistica e alle novità nella cura della vista e dell’occhio. Dopo il saluto delle autorità e del direttore sanitario Brunella Mazzei, interverranno il dottor Massimo De Molfetta, dirigente medico dell’Unità Operativa di Oculistica al Galmarini, che spiegherà e presenterà l’attività del reparto nel presidio cittadino. Dopo di lui, il dottor Paolo Grimoldi, Direttore dell’U.O. di Oculistica di Tradate, che spiegherà invece l’unicità in provincia di Varese del cross linking corneale per il trattamento del cheratocono, eseguito proprio a Tradate.

