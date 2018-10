Coming Out Day: si celebra l’11 ottobre in molti Paesi del mondo la giornata per dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale o identità di genere.

Coming Out Day

Si celebra oggi, 11 ottobre, il Coming Out Day: una data cara alla comunità LGBT, per incoraggiare e aiutare tutte quelle persone che non hanno il coraggio di dichiarare il loro orientamento sessuale o identità di genere. Un atto liberatorio per le persone LGBT che in quanto tali spesso subiscono discriminazioni.

La data dell’11 ottobre fu scelta da Robert Eichberg, psicologo del New Mexico, e Jean O’Leary, politico ed attivista LGBT di Los Angeles. Insieme vollero ricordare il primo anniversario della marcia nazionale statunitense su Washington per i diritti delle persone LGBT tenutasi nel 1987.

#ComingOutDay

Ma il coming out resta per tante e tanti ancora associato a sentimenti di timore e insicurezza. Non stupisce perciò il ricorso sempre più diffuso ai social per superare tali paure e incertezze. Nella giornata odierna si stanno perciò digitando gli hastag #LoveIsLove, #BornThisWay, #Pride e, ovviamente, #ComingOutDay per incoraggiare le persone a raccontarsi tramite pillole sui social, rivelando anche il proprio orientamento sessuale o identità di genere.

