Previsioni meteo: tempo variabile che spazia dal soleggiato a improvvisi peggioramenti.

Le previsioni meteo di Arpa Lombardia

Secondo Arpa Lombardia: “La depressione non si allontana, ma tende ulteriormente a indebolirsi, lasciando pressioni livellate sul Nord Italia mentre un promontorio sul Mediterraneo Occidentale precede l’avanzata verso est di una più forte depressione dalla Penisola Iberica: sulla Lombardia tempo caldo con buon soleggiamento ma variabilità sui rilievi e alta pianura, con locali rovesci legati al riscaldamento diurno. Martedì il tempo peggiora gradualmente dal pomeriggio, per l’avvicinamento della perturbazione che interesserà l’Italia tra mercoledì e giovedì”.

La giornata di oggi, lunedì

Stato del cielo: nella notte annuvolamenti per nubi basse su pianura e prealpi. Dal mattino ovunque poco nuvoloso, con moderato sviluppo di cumuli ad evoluzione diurna presso i rilievi e addensamenti sparsi sui settori centro-orientali.

Precipitazioni: rovesci pomeridiani sparsi o brevi isolati temporali sui rilievi centro-orientali e sull’Appennino.

Temperature: minime stazionarie, massime in moderato aumento. In pianura minime intorno a 20 °C, massime intorno a 32 °C.

Zero termico: intorno a 4200 metri.

Venti: deboli variabili oppure da deboli a moderati a regime di brezza.

Altri fenomeni: condizioni diffuse di afa moderata

Domani

Stato del cielo: fino al mattino nuvoloso sui settori occidentali, poco nuvoloso su quelli orientali. Dal pomeriggio aumento irregolare della nuvolosità da ovest, in serata molto nuvoloso o coperto ovunque.

Precipitazioni: dal pomeriggio temporali sparsi sui settori occidentali, in possibile spostamento verso est entro la sera. Possibili locali fenomeni di forte intensità.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo.

Zero termico: a 4200 metri, in rapido abbassamento dal pomeriggio.

Venti: in pianura deboli variabili o calma, in montagna da deboli a moderati occidentali; dal pomeriggio rinforzi diffusi in quota e locali nei pressi dei temporali

La tendenza

Mercoledì e giovedì ovunque da molto nuvoloso a coperto, con temporanee irregolari schiarite. Precipitazioni da deboli a moderate diffuse a carattere di rovescio o temporale, Temperature massime in moderato calo. Venti da deboli a moderati di direzione variabile, con temporanei rinforzi; in quota prevalentemente dai quadranti meridionali.

