Come ogni anno tornano a Milano e nell’hinterland le tradizionali fiere degli Oh Bej Oh Bej e dell’Artigianato.

Oh Bej Oh Bej

Dal 5 all’8 dicembre il perimetro del Castello Sforzesco, nel tratto compreso tra viale Gadio e Piazza Castello, si colora ancora una volta con la Fiera degli Oh bej oh bej. La fiera è aperta al pubblico dalle 8.30 alle 21 con 28 artigiani, 55 rigattieri, 21 venditori di stampe e libri, 14 fioristi, 17 venditori di dolci, 3 maestri del ferro battuto, rame e ottone, 14 giocattoli, 10 venditori di caldarroste, 4 venditori di cesti, 3 commercianti di miele e 9 venditori di “Firunatt” (castagne infilate e affumicate).

Come arrivare

Si può arrivare alla Fiera degli oh bej oh bej con Metro, Bus, Treno o Tram. Queste sono le linee e i percorsi che hanno fermate nelle vicinanze:

Bus 43, Bus 54, Bus 57, Bus 94

Treno MXP, Treno R22, Treno R27

Metro M1, Metro M2

Tram 1, Tram 12

Firea Artigianato 2019

Continua il viaggio nel mondo della Fiera dell’Artigianato. Dopo i grande successo dei primi giorni, si prospetta un weekend molto divertente. L’esposizione, aperta dalle 10 alle 22, chiuderà l’8 dicembre. Nove padiglioni, 3mila artigiani provenienti da 100 Paesi, 42 ristoranti artigianali, 21 luoghi del gusto dove è possibile assaggiare i prodotti, più di 40 stand dedicati alla creatività e 100 imprese artigiane che offrono soluzioni innovative per l’arredamento.

Il pass per entrare

Quest’anno c’è una novità: per entrare alla Fiera bisogna prima registrarsi online per ottenere un pass. Per farlo basta andare su pass.artigianoinfiera.it inserire indirizzo mail, nome, cognome e password di accesso. Comitato correttamente il forum il pass verrà spedito via mail e garantirà l’accesso a tutti i giorni. Non è necessaria la stampa, basta mostrarlo su smartphone o tablet. Attenzione però: il pass è nominale, personale e non cedibile.

Come arrivare

Per raggiungere Rho Fiera Milano è facilissimo sia in metro, in macchina o in treno. Ecco come:

Treno: Trenord ha potenziato le corse e propone biglietti giornalieri speciali a prezzi vantaggiosi e con la possibilità di usufruire di sconti su pranzi e cene in alcuni dei ristoranti presenti in Fiera. La manifestazione è raggiungibile con 4 linee regionali: Milano-Domodossola, Milano- Varese, Milano-Arona, Milano-Luino e 3 linee suburbane: S5 Varese-Treviglio, S6 Novara-Treviglio e S11 Chiasso-Rho.

Metropolitana: Anche le corse della metro M1 sono state intensificate. Basta utilizzare quindi la linea Rossa fino al capolinea Rho Fieramilano. Il costo del biglietto per le zone Mi1-Mi3 e di 2 euro.

Macchina: per chi arriva in macchina il costo del parcheggio è 2,50 euro all’ora per un massimo giornaliero di 17 euro. Si può raggiungere la Fiera tramite la Tangenziale Ovest direzione nord uscendo a FieraMilano, con l’A4 Torino-Venezia uscendo a Pero-FieraMilano, percorrendo l’A8/A9 direzione Milano proseguendo per l’A4 Venezia uscendo a FieraMilano oppure con la SS33 del Sempione e, dopo aver superato Pero, proseguire per FieraMilano.