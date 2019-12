Il sindaco, la Giunta e i consiglieri di Olgiate Olona si sono armati di microfono per augurare un buon Natale a tutta la città, opposizione compresa.

Olgiate Olona, risuona il Jingle Bells dell’Amministrazione

Paese da Vivere e, in occasione del Natale, da cantare. E’ stata svelata ieri, domenica 8 dicembre, in occasione dell’accensione delle luci del Borgo di Natale, la sorpresa dell’Amministrazione di Olgiate alla città, la canzone di Natale cantata da sindaco Gianni Montano, Giunta e consiglieri. Una canzone natalizia nata però in piena estate, grazie alla collaborazione del maestro Davide Brambilla che ha diretto gli amministratori in studio di registrazione.

Nel caldo torrido di agosto, un progetto per il Natale

Ed è proprio il maestro a raccontare in un post su Facebook la genesi del Jingle Bells olgiatese: “Faceva un caldo torrido (agosto) quando il sindaco di Olgiate Olona lanciò un’idea un po’ azzardata: fare una canzone di Natale e un video con l’intento di valorizzare il comune che stava amministrando e arrivare al cuore della cittadinanza. Che dire, obbiettivo raggiunto. La colonna sonora per il Natale a Olgiste è pronta.

Il post di Brambilla e il video con la canzone di Natale dell’Amministrazione:

LEGGI ANCHE: Violenza sulle donne: panchina rossa installata a Olgiate Olona