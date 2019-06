Ordinato l’8 giugno, don Fabio Pirola ha celebrato domenica la prima messa nella “sua” Olgiate Olona.

Prima messa per don Fabio a Olgiate Olona

Esordio dietro l’altare, con abiti liturgici, per don Fabio Pirola domenica nella chiesa dei Santi Stefano e Lorenzo, dov’è cresciuto, e davanti alla sua comunità. Don Fabio era stato solo il giorno prima, in Duomo a Milano, il quarto olgiatese ordinato sacerdote negli ultimi 70 anni. Un evento insomma per la parrocchia di Olgiate che ha festeggiato con lui il coronamento di un sogno maturato, ha spiegato la famiglia, sin da bambino e che ora lo porterà fuori dalla sua casa a Pieve Emanuele in provincia di Milano dove sarà presto accolto dalla comunità pastorale.

LEGGI ANCHE: Nuovi sacerdoti: uno era goleador, altro avvocato e uno studente