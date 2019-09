Oli esausti: inaugurata ieri, sabato 14 settembre, la prima campana di raccolta cittadina e la prima in un supermercato Tigros nella Regione.

Oli esausti: l’obiettivo della campana

Nell’accordo sottoscritto dal Comune di Castellanza con la società Due Maich Servizi Srl, l’obiettivo del contenitore dove inserire oli vegetali esausti raccolti nelle bottiglie di plastica è quello di raccogliere, recuperare e riutilizzare gli oli vegetali esausti per proteggere l’ambiente, le sue risorse e contestualmente promuovere lo sviluppo economico del territorio.

Il commento della società

«Si tratta di un servizio di grandissima utilità in quanto le materie prime vegetali di scarto, come gli oli vegetali esausti – spiega la società Due Maich Servizi -, opportunamente raccolte e recuperate, possono essere trasformate in prodotti da ricollocare sul mercato e in biocombustibile, e pertanto sono considerate fonte energetica rinnovabile. Diversamente, gli oli vegetali esausti se non raccolti separatamente, vengono normalmente gettati in fognatura determinando gravi problemi al funzionamento degli impianti di depurazione e difficoltà notevoli alla loro separazione dalle acque e al loro smaltimento, con consistenti costi aggiuntivi per la depurazione oltre a quelli della manutenzione della rete. Peggio ancora, se dispersi nei corsi d’acqua superficiali, determinano gravi danni alla ossigenazione, compromettendo la sopravvivenza di flora e fauna».

Il commento del sindaco Mirella Cerini

Soddisfatta l’Amministrazione castellanzese per l’accordo raggiunto, anche perchè si tratta del primo punto di raccolta in Lombardia, «i cittadini vanno sensibilizzati maggiormente su questo aspetto in quanto l’olio causa grandi problemi alle tubature di casa e ai depuratori». Un’azione che va «in ottica green – sottolinea il sindaco Mirella Cerini – e che ha un impatto oggettivo e pratico rispetto alla manutenzione degli impianti». Entro la fine del mese saranno collocati in città altri due contenitori per la raccolta, uno presso la Corte del Ciliegio, l’altro vicino alle scuole Manzoni. Il conferimento dell’olio è molto semplice: basterà raccoglierlo in una qualsiasi bottiglia di plastica e inserirla nel contenitore senza effettuare alcuno svuotamento e quindi senza il rischio di sporcarsi. La Due Maich Servizi srl provvederà al recupero tramite il ritiro e sostituzione del contenitore carrellato per la raccolta, il trasporto all’impianto di recupero, lo svuotamento delle bottiglie e smaltimento della plastica risultante.

TORNA ALLA HOME E LEGGI ALTRE NOTIZIE