Aperta pochi minuti fa la busta con la decisione del Cio: le Olimpiadi Invernali 2026 assegnate a Milano e Cortina.

Olimpiadi Invernali 2026, Lombardia e Veneto battono la Svezia

!Italia batte Svezia 1-0, stavolta ci siamo qualificati noi! Milano e la Lombardia in collaborazione con Cortina e il Veneto il loro goal lo hanno saputo mettere a segno! E che goal!”. Il primo, entusiasta, commento è del Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi. Poco dopo le 18 è infatti stata decretata l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 all’Italia e, in particolare, a Milano e Cortina.

Il Cio premia il progetto italiano

Gli 82 componenti del Comitato Olimpico hanno premiato la candidatura tricolore, che non punta su una sola sede e vanta alti livelli di sostenibilità economica e ambientale. Questo, peraltro, chiedeva e suggeriva la riforma Agenda 2020 voluta dal presidente del CIO, Thomas Bach, anche per rendere meno gravose economicamente le stesse candidature. Dai 51 miliardi di dollari spesi dalla Russia per Sochi 2014, si passa così ai circa 1,5 miliardi di euro del progetto italiano, di cui 900 milioni sborsati dallo stesso Cio come contributo.

“Ha vinto l’Italia che sa fare squadra e sa fare rete”

“Dopo la candidatura di EMA sfumata per un capriccio della sorte, Milano e la Lombardia post Expo si confermano sempre più città e Regione di grande attrattività internazionale, capaci di proposte credibili, avvincenti e sostenibili a cui tutto il mondo guarda con sempre maggiore interesse –sottolinea il Presidente Fermi-. Oggi ha vinto quell’Italia che sa fare squadra e sa fare rete, superando con intelligenza e buon senso gli egoismi territoriali, gli interessi economici di parte e le divisioni politiche. E’ questa l’Italia che ci piace, non a caso impersonata al meglio dal modello lombardo-veneto. Voglio complimentarmi in particolare con il Presidente Attilio Fontana che ha sempre fortemente creduto in questa opportunità. Ora mi auguro che questo risultato possa portare anche al tanto auspicato e necessario sviluppo infrastrutturale del nostro territorio, condizione necessaria per creare le condizioni migliori per ospitare i Giochi e indispensabile per il rilancio turistico ed economico non solo delle aree direttamente interessate ma anche di quelle che gravitano intorno e sono forti poli di attrazione turistica. Penso ad esempio al lago di Como e alla tanto attesa Variante della Tremezzina!”.

Pirellone illuminato dal logo olimpico

Per celebrare l’evento, questa sera all’imbrunire sulla facciata di Palazzo Pirelli che guarda verso Piazza Duca D’Aosta sarà proiettato il logo olimpico accompagnato dal messaggio “La Lombardia vince”, insieme ai fotogrammi delle atlete Goggia, Fontana e Moioli.

Media Center e piste di allenamento a Rho

Benefici e infrastrutture arriveranno anche nelle zone limitrofe a Milano e Cortina. A Rho ad esempio, all’interno del quartiere fieristico, saranno installati il Media Center dove si concentrerà il mondo dell’informazione sportiva (e non solo) legata alle Olimpiadi Invernali, e le piste di ghiaccio per l’allenamento degli atleti.

