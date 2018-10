Giuseppe Oliva, responsabile della Cisl per la zona Legnano Magenta, è intervenuto il 30 ottobre al settimo congresso della CGIL Ticino Olona in corso di svolgimento a Castano Primo.

Ieri, 30 ottobre, Giuseppe Oliva, responsabile della Cisl per la zona Legnano Magenta, ha partecipato all’avvio dei lavori del settimo Congresso della CGIL Ticino Olona di Castano Olona. Oliva ha dichiarato di aver voluto portare il suo saluto, auspicandosi che la sintonia fra i due sindacati posso proseguire. Ha quindi rivolto il suo in bocca al lupo al segretario generale uscente Jorge Torre.

Oliva ha affermato:

“Il mio auspicio è che Cgil, Cisl e Uil possano anche nei prossimi anni lavorare nel segno dell’unità. In questo territorio abbiamo raggiunto risultati importanti, penso all’accordo sugli appalti, piuttosto che all’intesa sul welfare: strumenti innovativi a tutela dei lavoratori, che adesso stiamo cercando di estendere in tutte le amministrazioni dell’Alto Milanese”.

Continuando il dirigente cislino ha esteso il suo ragionamento allo scenario nazionale, parlando anche del reddito di cittadinanza:

“Indubbiamente da parte del nostro sindacato, c’è una certa preoccupazione per le politiche che vengono portate avanti da questo governo. Non siamo pregiudizialmente contrari al reddito di cittadinanza, riteniamo, però, che una redistribuzione del reddito, non possa mettere a repentaglio la solidità economica del Paese. Anziché mandare in default il Paese si dovrebbero costruire le condizioni per creare nuovi posti di lavoro”.