Concorezzo, centro in provincia di Monza e Brianza, si è fermato per l’ultimo saluto allo chef Moreno Nesi. Sono terminate poco fa le esequie celebrate stamattina, sabato, nella chiesa dei santi Cosma e Damiano che ha faticato a contenere centinaia e centinaia di parenti, amici e colleghi del 58enne chef.

Oltre 30 chef per l’ultimo saluto

Sull’altare, come scrive GiornalediMonza.it , a concelebrare, il parroco don Angelo Puricelli insieme a don Luca Civardi e all’ex parroco don Pino Marelli.

In prima fila, accanto al feretro, vicino alla moglie Antonella e al figlio Matteo, c’erano anche oltre una trentina di chef colleghi di Nesi che hanno partecipato alle cerimonia con la giacca bianca e il cappello da Chef.

Chi era Moreno Nesi?

Re Mida dei fornelli, in prima linea nell’Associazione Cuochi di Milano e consigliere dell’Unione Cuochi di Regione Lombardia, gestore prima di Moraleventi, con la preparazione di piatti da destinare al catering, poi del ristorante Ozio e Vizio di via Piave a Senago. Ma anche grande chef dell’agriturismo «La Camilla», padre di famiglia ed estimatore dell’icona culinaria Gualtiero Marchesi.

Metterebbe alla prova qualunque giornalista riuscire a fare una sintesi di tutti successi incasellati dallo chef Moreno Nesi, che viveva in città. Il 58enne si è spento mercoledì scorso a causa di un malore improvviso che se l’è portato via per sempre.

Il ricordo sui Social

Appena si è appresa la triste notizia, fiumi di parole hanno riempito la bacheca Facebook del cuoco. Sia Concorezzo che Senago piangono una figura che ha passato una vita in cucina a creare, inventare, lanciare nuove ricette, strappando sorrisi e complimenti a clienti e colleghi. Ma il suo primo tifoso è stato indubbiamente suo figlio Federico, che, dopo la sua scomparsa, ha scelto lo stesso Social network per esprimere tutto l’amore che nutriva per il padre.

E quello del figlio Federico