Questa volta prospettiva e obbiettivo non c’entrano. Il porcino trovato in Valtellina è davvero enorme.

Porcino alieno trovato sopra Ponte in Valtellina

L’ex pompiere Gianfranco Pedrotti ha trovato più di un fungo da record, sembra un extraterrestre per volume e peso. Il porcino da record questa volta pesa 1,2 kg. Incredibile ma vero, tanto che il fungiqatt non nasconde dove l’abbia trovato: il super porcino è stato scovato sopra Ponte in Valtellina, nei boschi della località San Bernardo, in Provincia di Sondrio. L’ubicazione precisa però è meglio non svelarla, la crescita record potrebbe ripetersi anche se un’annata come questa non capitano di frequente. Quindi complimenti al signor Pedrotti e buon appetito.

