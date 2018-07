Via gli ombrellini o si incapperò nella tassa di occupazione del suolo pubblico. C’è fermento in via Pretorio dove la campagna #underumbrellas rischia di chiudere anticipatamente i battenti.

Ombrellini a rischio

La notizia circola con insistenza: i commercianti di via Pretorio dovranno togliere l’allestimento o versare il corrispondente valore della tassa di occupazione del suolo pubblico. Da Confcommercio arriva l’appello ad usare il buon senso. Insomma, prima si parla di vicinanza ai negozianti, poi arriva la batosta…

#salviamogliombrelli

In attesa di risposte dal Comune (venerdì 3 agosto ampio servizio su Settegiorni) il consigliere dem Paolo Razzano lancia l’hashtag # #salviamogliombrelli: “Gli ombrelli di via Pretorio non possono sparire. Il Comune può certamente trovare una soluzione per risolvere il problema della tassa di occupazione di suolo (anche se loro stanno in cielo)”.