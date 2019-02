Oneri di urbanizzazione di via Keplero: il Tribunale dà ragione al Comune di Parabiago e dispone che l’Ente dovrà recuperare l’intera somma anticipata con la variazione di bilancio di fine 2018.

Oneri di urbanizzazione: il caso di via Keplero

Qualche cittadino aveva espresso preoccupazione per le somme anticipate dal Comune nel bilancio 2019 (variazione di bilancio dello scorso ottobre) per intervenire e completare le opere dovute agli oneri di urbanizzazione di via Keplero secondo la convenzione del 2008. Interventi che spettavano alla ditta coinvolta nel progetto, ma mai realizzati a seguito del fallimento della stessa.

La sentenza

Ad oggi quelle preoccupazioni trovano risposta nella sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che dà ragione al Comune di Parabiago e che, di fatto, condanna l’assicurazione a cui l’Ente ha fatto ricorso al pagamento di euro 765.000.000 in favore del Comune di Parabiago, oltre al pagamento delle spese di lite (11.325,00) per compensi professionali e il rimborso forfettario del 15% per oneri di legge.

Le parole del sindaco Cucchi

A tal proposito dichiara il sindaco Raffaele Cucchi: “Il completamento degli interventi urbanistici presso l’area di via Kepleroè sempre stato al centro di ragionamenti amministrativi che, nel tempo, hanno individuato la strada che proteggesse il nostro ente da eventuali inciampi dovuti al fallimento della ditta coinvolta nel progetto di realizzazione. Il percorso è stato lungo e anche faticoso, ma ad oggi possiamo dire di aver raggiunto gli obiettivi che ci siamo prefissati ottenendo ragione dal Tribunale e le somme dovute al Comune per realizzare quanto manca. Siamo oltremodo contenti – conclude il primo cittadino – di aver anticipato, lo scorso ottobre, le somme in bilancio in modo tale da avviare, già a partire dal 2019, gli interventi di ultimazione della Chiesa, del parco e dei parcheggi. Crediamo di aver agito con competenza nell’interesse dell’intera comunità!.

