Sabato 14 dicembre la nuova Ostetricia e Ginecologia di Tradate apre le sue porte.

Nuova Ostetricia e Ginecologia, open day a Tradate

Finiti i lavori, si aprono le porte ai visitatori del nuovo reparto di Ostetricia a Ginecologia dell’Ospedale Galmarini di Tradate. L’appuntamento è per sabato 14 dicembre dalle 14 fino alle 18. Si potranno visitare le rinnovate stanze di degenza, il Nido e la Sala Parto, compatibilmente naturalmente con le attività cliniche. Le Ostetriche, le Infermiere e i Ginecologi del Presidio accoglieranno i visitatori e saranno disponibili per rispondere alle domande dei partecipanti.

Si ricorda alle mamme con bimbi piccoli che in reparto è presente un Baby Pit Stop, una stanza in cui è possibile allattare e cambiare il proprio bimbo in totale privacy.

LEGGI ANCHE: Ospedale di Tradate, i 10 milioni di euro daranno i primi frutti entro il 2020