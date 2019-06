Nel mese di giugno, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, visiterà 5 oratori, tra le mille esperienze di oratori estivi presenti in Diocesi.

Oratori estivi: la visita dell’Arcivescovo Delpini

Gli oratori estivi aperti con la fine dell’anno scolastico, coinvolgeranno per almeno quattro settimane – considerato che in alcune parrocchie le attività proseguiranno fino a settembre – oltre 300mila bambini, adolescenti tra i 6 e i 14 anni, grazie all’impegno volontario di 40mila animatori e un migliaio tra preti, seminaristi, religiosi e religiose presenti nelle parrocchie della diocesi. Il percorso proposto ai ragazzi quest’anno ruota attorno a cinque figure di santi testimoni del nostro tempo: madre Teresa di Calcutta, Gianna Beretta Molla, padre Pino Puglisi, Francesca Saverio Cabrini e Piergiorgio Frassati.

Le parle di don Stefano Guidi

«Ogni settimana, attraverso i segreti di una disciplina artistica diversa – dalla pittura alla scultura, dalla musica alla scrittura, fino alla fotografia -, faremo conoscere ai giovani questi grandi personaggi che con i propri talenti hanno trasformato la loro vita in un’opera d’arte, affrontando sfide ancora attuali. Il titolo che abbiamo dato a questo percorso è «Bella storia!» ed è quello che potranno esclamare i ragazzi, pensando alle vite di questi artisti-santi, ma soprattutto, attraverso i loro racconti, pensando a quanto possono rendere bella anche la propria esistenza», spiega don Stefano Guidi, direttore della Fondazione degli oratori milanesi (Fom) e responsabile del Servizio diocesano per l’Oratorio e lo Sport.

Le tappe della visita

Mercoledì 12 giugno

Mercoledì 12 giugno alle 17.30 l’Arcivescovo sarà a Vergiate alla Comunità pastorale dedicata, oltre che a san Giacomo, anche a santa Teresa di Calcutta: la santa di origine albanese che è stata proclamata santa da s. Giovanni Paolo II in ragione del suo impegno caritativo negli slums di Calcutta in India. La figura di questa Santa sarà proposta all’attenzione di tutti i partecipanti agli oratori estivi durante la prima settimana. Alle 20.30 si recherà poi a Canegrate per benedire la nuova ala dell’Oratorio San Luigi.

Giovedì 13 giugno

Giovedì 13 giugno, l’Arcivescovo si recherà in due parrocchie alla periferia di Milano: la comunità di S. Michele e S. Rita alle 15, e quella della Beata Vergine Addolorata in San Siro alle 16.30. In modo particolare in quest’ultima comunità l’Arcivescovo incontrerà ragazzi di origini diverse etnie che partecipano all’oratorio estivo, rievocando con loro l’intuizione pastorale che in modo particolare è risuonata quest’anno con la chiusura del Sinodo minore “Chiesa dalle genti”.

Giovedì 20 giugno

Giovedì 20 giugno alle 9.30, l’Arcivescovo incontrerà le comunità parrocchiali di Mesero e poi quella di Magenta, entrambe legate alla memoria della santa Gianna Beretta Molla, che proprio in quei luoghi visse ed esercitò la sua professione di medico.

Mercoledì 26 giugno

Mercoledì 26 giugno alle 15 mons. Delpini concluderà gli incontri con gli oratori estivi recandosi a Cisliano presso “la Masseria”, un bene confiscato alla mafia e ora gestito da una cooperativa sociale, dove i ragazzi degli oratori del circondario (di Cisliano e Gaggiano) saranno convolti in percorso legato al tema dell’educazione alla giustizia, oltre la mafia, particolarmente testimoniato dal beato don Pino Puglisi.