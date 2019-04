Orgoglio Sesamo: vittorie agli interregionali per il gruppo di Rho

Orgoglio Sesamo: continua il successo ai Play the Games

Dopo il successo anche mediatico dei Giochi Internazionali Special Olympics disputati ad Abu Dhabi (ndr 14-21 marzo), il gruppo Sesamo, in prima linea per i ragazzi con diversa abilità e per il supporto alle loro famiglie, porta a casa un’altra vittoria.

Prima la giovane Elena Raducan, argento ai mondiali per la specialità bowling, adesso NoemiColnago. Quando il trionfo di uno è l’orgoglio di tutti.

Il 5 , 6 e 7 aprile si disputano a Varese le sfide di bocce e nuoto.

Tante medaglie. Sui venticinque stile libero: Noemi prima.

