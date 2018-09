Lunedì 24 settembre, si è svolto presso l’Ospedale di Saronno, un “bellissimo evento”, come hanno commentato i partecipanti, in cui si è celebrata la donazione all’ospedale di apparecchiature da parte di due farmacisti molto legati al territorio.

Donate diverse apparecchiature all’ospedale di Saronno

Le apparecchiature donate sono: un elettrocardiografo ed un ecografo che verranno usati dal pronto soccorso e un ecografo portatile per il reparto di cardiologia. Alla cerimonia sono intervenuti, oltre al sindaco, il direttore generale dell’Asst, Giuseppe Brazzoli, il direttore sanitario Francesco Rossitto, la responsabile del pronto soccorso Paola Novati, il primario di cardiologia Daniele Nassiacos, la vice presidente dell’Avulss Amalia Casapulla, che accompagnata da tanti volontari dell’associazione, ha affermato che “questa donazione testimonia l’amore che tutti noi nutriamo per la Città, per i suoi cittadini e per l’Ospedale con il quale collaboriamo proficuamente da molti anni”.

Le parole del sindaco Fagioli

“Un grazie sincero all’associazione Avulss per la donazione di macchinari che andranno sicuramente a migliorare la qualità del servizio del nostro ospedale. Sono gesti che mi rendono orgoglioso sia come cittadino che come sindaco, anche perché sono tante le persone e le associazioni di buon cuore che si impegnato tutti i giorni per fare del bene ai nostri concittadini”.

