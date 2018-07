Aria di crisi all’ospedale di Saronno, si va avanti con l’aiuto dei medici di Busto e Gallarate. I problemi maggiori in terapia intensiva e ginecologia.

Liste d’attesa lunghissime, personale sempre più scarno e costretto a turni pesanti. Eppure, la situazione dell’ospedale di Saronno grazie all’aiuto dei medici di Busto Arsizio e Gallarate starebbe tornando alla normalità. Così spiega il Direttore Generale dell’Asst Valle Olona: “Per quanto riguarda gli anestesisti, un grosso aiuto è arrivato da Busto e da Gallarate. In questo modo siamo riusciti a garantire le doverose ferie al personale e il proseguimento dell’attività chirurgica. Da luglio la situazione è tornata alla normalità, dopo i problemi sorti negli scorsi mesi a seguito di varie defezioni che hanno messo in crisi il reparto. Grazie all’impegno di tutti l’attività chirurgica è tornata a livelli accettabili”.

Problema nazionale

Tra lacci e laccetti della normativa, e i vincoli statali che impongono un forte taglio della spesa per personale sanitario entro il 2020, l’ospedale di Saronno non è l’unico ad avere problemi. Basti pensare, a pochi chilometri di distanza, all’ospedale Galmarini di Tradate. “I medici non sono sufficienti a coprire il fabbisogno degli ospedali e alcuni bandi, anche quelli che offrono posti di ruolo, vanno deserti, com’è successo per il Pronto soccorso”, faceva notare nelle scorse settimane il direttore medico di presidio Francesco Rossitto.

