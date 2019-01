Domani mattina all’Ospedale di Tradate prima visita del nuovo Direttore Generale dell’Asst Sette Laghi Gianni Bonelli.

Ospedale di Tradate, arriva il nuovo direttore

Finita l’era di Callisto Bravi, si terrà domani il primo sopralluogo all’ospedale Galmarini del nuovo Direttore Generale dell’azienda ospedaliera varesina Gianni Bonelli. Il Governatore Attilio Fontana ha infatti chiamato lui a dirigere l’Asst Sette Laghi (leggi qui tutte le altre nomine per la sanità regionale) e portare a compimento in provincia la Riforma Sanitaria. La visita potrebbe non essere casuale: solo la settimana scorsa i riflettori sono tornati ad accendersi sul Galmarini per la vicenda del “dottor seppia”.

LEGGI ANCHE: Pochi medici in Pronto Soccorso, al Galmarini arriva il “dottor seppia”

Autorità in ospedale

Non ci sarà solo il nuovo Dg, domani. Insieme a lui anche il consigliere regionale e presidente della Commissione Sanità Emanuele Monti e l’ex sindaco ora viceministro al Ministero dell’Economia Dario Galli. “L’Ospedale Galmarini è centrale nei piani di sviluppo della sanità della nostra provincia – commenta Emanuele Monti – proprio per questo il nuovo anno vede da subito un primo sopralluogo per verificare la situazione e il funzionamento della struttura, in linea con la già alta attenzione che negli scorsi mesi era stata riservata al presidio ospedaliero, anche con l’adozione della gestione esterna dell’ausilio di personale medico per potenziare l’offerta sanitaria. Come Lega la nostra priorità è appunto quella di garantire un servizio sempre più ottimale a tutti i cittadini”.

LEGGI ANCHE: Raccolta firme per l’ospedale Galmarini: anche online