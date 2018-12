Dopo 8 anni di servizio il primario Marco Sala saluta l’ospedale Galmarini di Tradate.

Ospedale Galmarini, via un’altra colonna

Aveva messo per la prima volta piede nelle sale della Pediatria dell’ospedale Galmarini il 13 dicembre del 2010. Quasi 8 anni dopo, precisamente il 10 dicembre, il Primario Marco Sala ha lasciato il reparto tradatese, diretto alla Pediatria di Vimercate, suo paese di residenza. Un’altra colonna storica ha salutato l’ospedale Galmarini. Classe 1961, Sala è specializzato in pediatria, pediatria preventiva e sociale e in neonatologia e patologie neonatali. Una personalità di spicco, con oltre 50 pubblicazioni scientifiche e la partecipazione come relatore in numerosi convegni nazionali e internazionali.

“Un signore e un medico esperto”

Una partenza che si farà sentire. ” Si è guadagnato la stima di tutti – commenta il direttore sanitario Brunella Mazzei – E’ stata una figura molto importante per il nostro presidio. Un medico di grande competenza e professionalità, dal ricco bagaglio culturale, serio e dall’incredibile capacità relazionale, sempre all’altezza del suo ruolo. Perdiamo un signore e un medico esperto, gli auguriamo un buon lavoro a Vimercate”.

