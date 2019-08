Il dottor Ubaldo Seghezzi è il nuovo direttore della struttura complessa di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale di Saronno.

La direzione generale ha presentato il nuovo responsabile

Mercoledì mattina il direttore generale Eugenio Porfido ha presentato ufficialmente il dottor Ubaldo Seghezzi. E’ il nuovo direttore della struttura complessa di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale di Saronno. “E’ una persona stimata per la sua competenza”, ha esordito Porfido. Quindi ha lasciato la parola alla dottoressa Paola Giuliani, direttore sanitario aziendale, che ha sottolineato: “Ha subito dimostrato la capacità di fare squadra”.

Il dottor Seghezzi: “Ringrazio tutti per questa opportunità”

“Ringrazio tutti per l’opportunità di vivere una nuova avventura professionale”, ha commentato il dottor Ubaldo Seghezzi. Quindi ha aggiunto: “Cercherò di ripagare la fiducia che mi è stata data”. Il nuovo responsabile ha confermato l’importanza “di fare rete e di sentirsi tutti in una grande famiglia”. Poi ha svelato che un percorso in questo senso “è già stato avviato con i presidi di Gallare e Busto Arsizio”. Altro punto per lui fondamentale è “riallacciare i rapporti con il territorio per far sapere ai pazienti quello che facciamo”.

Dalla Asst Lariana alla Asst della Valle Olona

Il dottor Ubaldo Seghezzi, nuovo direttore della struttura complessa di Ginecologia e ostetricia dell’ospedale di Saronno, ha lavorato per la Asst Lariana come dirigente responsabile di struttura semplice di chirurgia mininvasiva Ginecologia-ostetricia. Esperto di chirurgia robotica, ha anche coordinato e diretto l’attività chirurgica ginecologica all’ospedale di Cantù.