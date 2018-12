Ospedali ed ex Asl in Lombardia: i nomi dei nuovi direttori

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha nominato, questa sera, nel corso della seduta di Giunta, i nuovi direttori generali che a partire dal 1° gennaio dirigeranno le 8 Ats, le 27 Asst e i 4 Irccs della Lombardia. La nomina relativa all’Azienda Regionale Emergenza Urgenza non era in programma in quanto il contratto scadrà a

dicembre 2020.

Ospedali ed ex Asl: i direttori

Di seguito l’elenco dei nuovi direttori generali di Ats, Asst e Irccs, con indicati i nomi dei direttori che sostituiscono.

ATS

– Ats Citta’ Metropolitana, Walter Bergamaschi (nuovo, sostituisce Marco Bosio)

– Ats dell’Insubria, Lucas Maria Gutierrez (nuovo, sostituisce Paola Lattuada)

– Ats della Brianza, Silvano Casazza (nuovo, sostituisce Massimo Giupponi)

– Ats Bergamo, Massimo Giupponi (nuovo, sostituisce Mara Azzi)

– Ats Brescia, Claudio Sileo (nuovo, sostituisce Carmelo Scarcella)

– Ats Pavia, Mara Azzi (nuova, sostituisce Anna Pavan)

– Ats della Val Padana, Salvatore Mannino (confermato)

– Ats della Montagna, Lorella Cecconami (nuova, sostituisce Beatrice Stasi)

ASST

– Asst Niguarda, Marco Bosio (nuovo, sostituisce Marco Trivelli)

– Asst S. Paolo e S. Carlo, Matteo Stocco (nuovo, sostituisce Marco Salmoiraghi)

– Asst Fatebenefratelli Sacco, Alessandro Visconti (confermato)

– Asst Gaetano Pini/Cto, Francesco Laurelli (confermato)

– Asst Ovest Milanese, Fulvio Odinolfi, (nuovo, sostituisce Massimo Lombardo)

– Asst Rhodense, Ida Ramponi (confermata)

– Asst Nord Milano, Elisabetta Fabbrini (nuova, sostituisce Fulvio Odinolfi)

– Asst Melegnano e Martesana Angelo Cordone (nuovo, sostituisce Mario Alparone)

– Asst Lodi, Massimo Lombardo (nuovo, sostituisce Giuseppe Rossi)

– Asst Sette Laghi, Gianni Bonelli (nuovo, sostituisce Callisto Bravi)

– Asst Valle Olona, Eugenio Porfido (nuovo, sostituisce Giuseppe Brazzoli)

– Asst Lariana, Fabio Banfi (nuovo, sostituisce Marco Onofri)

– Asst Lecco, Paolo Favini (confermato)

– Asst Monza, Mario Alparone (nuovo, sostituisce Matteo Stocco)

– Asst Vimercate, Nunzio Del Sorbo (nuovo, sostituisce Pasquale Pellino)

– Asst Papa Giovanni XXIII (nuova, Maria Beatrice Stasi, sostituisce Carlo Nicora)

– Asst Bergamo ovest Peter Assembergs, (nuovo, sostituisce Elisabetta Fabbrini)

– Asst Bergamo est, Francesco Locati (confermato)

– Asst Spedali Civili di Brescia, Marco Trivelli (nuovo, sostituisce Ezio Belleri)

– Asst Franciacorta, Mauro Borelli (confermato)

– Asst Garda, Carmelo Scarcella (nuovo, sostituisce Peter Assembergs)

– Asst Pavia, Michele Brait (confermato)

– Asst Cremona, Giuseppe Rossi (nuovo, sostituisce Camillo Rossi)

– Asst Mantova, Raffaele Stradoni (nuovo, sostituisce Luca Stucchi)

– Asst Crema, Germano Pellegatta, (nuovo, sostituisce Luigi Ablondi)

– Asst Valtellina e Alto Lario, Tommaso Saporito (nuovo, sostituisce Giuseppina Panizzoli)

– Asst Valcamonica, Maurizio Galavotti (nuovo, sostituisce Raffaello Stradoni)

IRCCS

– Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano, Ezio Belleri (nuovo, sostituisce Simona Giroldi)

– Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Stefano Manfredi (confermato)

– Istituto Neurologico Besta, Paola Lattuada (nuova, sostituisce Giuseppe De Leo)

– Policlinico San Matteo Pavia, Carlo Nicora (nuovo, sostituisce Nunzio Del Sorbo)

AREU

Azienda Regionale Emergenza Urgenza, Alberto Zoli (in scadenza a dicembre 2020).