Ospite vip con Un angelo alla ricerca. Nella giornata di sabato 28 settembre, villa Pagani, a Corbetta, ha visto protagonista l’associazione “Un angelo alle ricerca”, che per il terzo anno consecutivo ha organizzato un’intera giornata ricca di attività e solidarietà. Sorpresa in note con la guest star Manuel Agnelli.

L’obiettivo

Come ci ha spiegato il suo presidente, Luigi Cicalese, “Un Angelo alla ricerca”, divenuta quest’anno associazione e inizialmente aiutata dalla Pro Loco corbettese, si occupa di raccogliere fondi da donare poi alla ricerca scientifica, attraverso manifestazioni come quella organizzata appunto a villa Pagani.

Una onlus nata in onore di Angelo Cicalese, ricercatore dell’Istituto Europeo di Oncologia, scomparso quattro anni fa.

La giornata è iniziata con doppio torneo di calcio, uno per i più piccoli e l’altro per gli adulti, a cui sono seguite le premiazioni della corsa campestre di mercoledì e dei tornei mattutini. Dopo acune attività di pomeriggio, l’esibizione di danza e ginnastica, il laboratorio creativo per bambini, una dimostrazione medica della pediatria dell’ospedale di Magenta, una divertente estrazione della lotteria. E poi Agnelli, vero vip.

Assegno da 12mila euro

A seguire, ecco finalmente il momento della consegna dell’assegno da parte di tutto lo staff di “Un angelo alla ricerca” a Marta Converso, rappresentante della Fondazione Umberto Veronesi. La cifra raggiunta? Ben 12mila euro. La serata è continuata poi con buona musica e buon cibo, oltre che buona compagnia.

Presenti anche il sindaco Marco Ballarini, il dottor Pier Giuseppe Pellicci e la dottoressa Aida Zulueta Morales, vincitrice della borsa di studio della FUV dello scorso anno.

