Vince la tradizione alla fiera di San Bartolomeo a Ossona, grazie a un menù ricco e reso tale dall’impegno congiunto dell’Amministrazione comunale e la Pro loco.

San Bartolomeo: gli eventi

Immancabili la pulenta e pess, le specialità alla cipolla e piatti della trazione del festiva enogastronomico della Pro loco, ma anche tante esposizioni in villa Litta. In mostra l’ingegno di oggi e di ieri degli stessi ossonesi. Pochi ma sempre presenti gli animali della fattoria, amatissimi dai più piccoli. Una festa per tutti, un momento di aggregazione e di riscoperta delle proprie radici che hanno incluso il bacio della reliquia.

