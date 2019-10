Inizia l’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno.

Ottobre Rosa, un mese per prevenire il tumore al seno

Si aprirà stasera a Varese con l’accensione delle luci rosa in piazza Monte Grappa il mese della prevenzione del cancro al seno, l’Ottobre Rosa. Fino al 26 ottobre, nella Città Giardino saranno organizzati eventi, incontri e occasioni per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, ad ogni età, e occasioni per visite senologiche gratuite (qui tutte le info). Anche il Comune di Venegono Superiore aderirà all’iniziativa, colorando uffici comunali e biblioteca con dei palloncini rosa.

“Un piccolo gesto per una grande lotta”

“Si apre un mese molto importante per tutte le donne – fa sapere l’assessore ai Servizi Sociali Luisa Limido – Noi, come partner di Andos (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), abbiamo voluto fare un piccolo gesto per sensibilizzare la cittadinanza su questo tema molto importante, mettendo dei palloncini rosa all’interno degli edifici pubblici e cercando di informare le nostre concittadine. Con l’associazione varesina abbiamo da anni una convenzione che permette ogni secondo martedì del mese a tutte le donne di Venegono Superiore di effettuare una visita senologica gratuita a Varese. Iniziativa che oggi coinvolge 5-6 donne ogni mese ma che dobbiamo far crescere: la prevenzione resta la migliore arma per sconfiggere questa malattia che colpisce ogni anno centinaia di migliaia di donne, sempre più giovani”.

