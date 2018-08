Overshoot Day: oggi è il giorno del sovrasfruttamento

Overshoot Day

Stiamo sovrasfruttando le risorse disponibili sulla Terra per il 2018. Da oggi, 1 agosto, infatti abbiamo esaurito tutte le risorse naturali rinnovabili. Formalmente è il caso di dire che la domanda di risorse supera l’offerta disponibile con un anticipo preoccupante rispetto alla scadenza, ovvero dicembre 2018.

Peggiori del 2017

E’ da più di trent’anni che l’umanità genera deficit ecologici, nonostante i ripetuti tentativi di sensibilizzazione quest’anno siamo riusciti a fare peggio rispetto al 2017. L’anno scorso, infatti, le “scorte” ecologiche sono durate 24 ore in più, decretando il 2 agosto come giorno dell’Overshoot. Insomma, ci siamo superati, purtroppo non in meglio. E se lo scenario mondiale indica come data l’1 agosto, l’Italia è andata ancora peggio andando in rosso il 24 maggio 2018.