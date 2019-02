Ozzero. Il Gruppo ginnastica dolce terza età sposta all’aperto le attività fisiche approfittando del clima quasi primaverile.

Ozzero, Gruppo ginnastica dolce: attività outdoor

Ozzero, gruppo ginnastica dolce: le belle giornate quasi primaverili che febbraio ha sinora regalato hanno consentito ai partecipanti alle attività del gruppo ginnastica dolce terza età di abbandonare la palestra dove si sono ritrovati questo inverno per dedicarsi agli esercizi fisici all'aria aperta. Certo molto più stimolante e gradevole: guidati dalla coach Delia Zaccaria, gli ozzeresi hanno così intensificato le attività e nel giro di pochi giorni si sono prima dedicati ad una biciclettata nelle campagne circostanti, per poi bissare con una camminata conclusasi con alcuni esercizi. Attività, quest'ultima, che è stata «allargata» anche agli amici a quattro zampe. «Una bella occasione – ha commentato il vicesindaco Vittorio Malvezzi, in prima linea tra i partecipanti alle attività -, per mettere insieme tutti coloro che vogliono fare un po' di movimento».