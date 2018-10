Il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) impone alla Pubblica Amministrazione di aderire al nodo nazionale dei pagamenti (PagoPa) per l’effettuazione dei pagamenti telematici verso la pubblica amministrazione.

Perchè PagoPa

L’obbligatorietà a PagoPa nasce allo scopo di incrementare l’uso delle modalità elettroniche di pagamento a livello di sistema Paese rendendo così il Cittadino libero di scegliere come pagare (dando evidenza dei costi di commissione) e di standardizzare a livello nazionale le modalità elettroniche di pagamento verso tutta la Pubblica Amministrazione.

Anche il Comune di Abbiategrasso in ottemperanza a quanto disposto dal CAD partecipa al sistema nazionale dei pagamenti PagoPa attraverso il Portale Pagamenti messo a disposizione gratuitamente da Regione Lombardia.

Questo strumento consentirà agli utenti (cittadini e imprese) di effettuare pagamenti elettronici relativi alla quasi totalità dei pagamenti dovuti all’Ente.

Come accedere

Il portale dei pagamenti, dopo una fase di personalizzazione e di test, è da ora completamente attivo, presente sul sito del Comune, sezione “servizi comunali online“:

Attraverso il Portale Pagamenti potrà fare pagamenti in modalità anonima oppure accedere alle proprie posizioni debitorie precaricate dall’Ente.

Per accedere al proprio archivio pagamenti sono consentiti diversi strumenti di accreditamento:

accesso tramite SPID (sistema pubblico d’identità digitale)

accesso tramite Smart card utilizzando la tessera CRS/ CNS carta regionale dei servizi/ carta nazionale dei servizi

accesso tramite credenziali con codice usa e getta detto anche OTP (One Time Password)

Per maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo del Portale Pagamenti e per conoscere l’elenco dei prestatori di servizio di pagamento PSP (stilato dall’Agenzia per l’Italia Digitale) è possibile consultare la sezione Info situata nella pagina iniziale del portale dei pagamenti.