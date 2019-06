Palio di Legnano 2019: ecco cosa è successo venerdì 31 maggio alla Provaccia…

Palio di Legnano 2019: ecco come è andata la Provaccia

Ieri, venerdì 31 maggio, si è tenuta la Porvaccia a Legnano. Alle 20.30 sono entrate in campo e presentate le associazioni sportive di Legnano e del territorio. Subito dopo sono state annunciate le otto contrade legnanesi:San Martino, Sant’ Ambrogio, San Domenico, la Flora, San Bernardino, San Magno,Legnarello e Sant’Erasmo. Poco prima delle 21 si sono sorteggiate le batterie così composte da:

Prima:

1. Flora (fantino: Fenu Simone, cavallo Nando)

2. San Domenico (fantino: Sanna Andrea, cavallo Jacopino)

3. San Martino (fantino: Mula Antonio, cavallo Athena Blu)

4. Sant’Erasmo (fantino: Lo Manto Giacomo, cavallo Pum Pum Pum Pum)

Seconda:

1. Sant’Ambrogio (fantino: Guglielmi Federico, cavallo Argentina)

2. San Magno (fantino: Bitti Marco, cavallo Adele)

3. San Bernardino (fantino: Calvaccio Donato, cavallo Alastor)

4. Legnarello (fantino: Piras Stefano, cavallo Fortnite)

La prima batteria

Alle 21.20 sono entrati in campo i cavalli della prima batteria che qualche minuto dopo hanno tagliato il traguardo nell’ordine:

1 Sant’Erasmo

2 Flora

3 San Martino

4 San Domenico

Hanno avuto accesso alla finale quindi Sant’Erasmo e La Flora.

La seconda batteria

21.37 entrano in campo per la seconda batteria. Alle 21.45 c’è stata una falsa partenza verificatasi per altre cinque volte. Vengono così ammonite le contrade della seconda batteria. Dopo essere riuscite a. partire correttamente l’ordine di arrivo è stato:

1 San Magno

2 Sant’Ambrogio

3 Legnarello

4 San Bernardino

Accedendo alla finale quindi San Magno e Sant’Ambrogio

22.03 In attesa della finale, il corpo bandieristico legnanese si esibisce in campo

22.22 il corpo bandieristico lascia il campo

22.24 le contrade raggiungono campo e vi si predispongono al centro.

Il Gran Maestro Alberto Oldrini fa il suo ingresso in campo per tenere il suo discorso. 22.32 procede con l’estrazione della finale:

1 Flora

2 Sant’Erasmo

3 San Magno

4 Sant’Ambrogio

La finale

La finale è inizia alle 23. Altre due false partenze finché alle 23.15 circa sono partiti in modo regolare. L’ordine di arrivo è stato:

1 Sant’Ambrogio

2 San Magno

3 Sant’Erasmo

4 La Flora

La Flora, rimasta in grande svantaggio, è stata doppiata dal vincitore. I contradaioli di Sant’Ambrogio sono scesi in campo a festeggiare il vincitore.