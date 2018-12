Panettonata di Cittadinanza in attesa di scoprire i numeri della “Manovra del Popolo” a Pontevecchio.

Panettonata di Cittadinanza a Pontevecchio

“Panettonata di Cittadinanza” organizzata dal Circolo del Partito Democratico di Magenta domenica mattina 23 dicembre a Pontevecchio, in via Isonzo 12 , per fare gli auguri di Natale ai magentini e condividere qualche fetta di panettone.

Sarà anche l’occasione per ascoltare i cittadini e portare loro la lettera di Natale riguardo idee da proporre all’Amministrazione Calati.