Paolo Conte con “Fifty years of Azzurro” a Legnano

Tutti la canticchiano con in mente l’inconfondibile voce di Adriano Celentano. Ma la penna dietro alla melodia di Azzurro, una delle più celebri canzoni della storia della musica leggera italiana, è di Paolo Conte. A mezzo secolo di distanza, l’artista astigiano la festeggia con “Fifty years of Azzurro”, una tournée che lo accompagnerà in tutta Italia con un concerto che vuole celebrare la storia di questo pezzo. Il concerto, in programma venerdì 11 ottobre, avrà inizio alle 21. I biglietti sono in vendita a partire da 49 euro. È possibile acquistarli al Disco Store di piazza San Magno, oppure sul circuito Ticket One.

Cho è Paolo Conte

Avvocato di giorno, cantautore tra i più apprezzati la sera, Paolo Conte nasce come pianista jazz. Si è avvicinato al mondo della canzone, all’inizio degli anni Sessanta, innanzitutto come autore, scrivendo brani oltre che per Celentano per Patty Pravo, Caterina Caselli ed Enzo Jannacci. È solo nella metà degli anni Settanta che avviene la svolta cantautoriale, che lo porta a presentare in prima persona i propri brani. Una svolta che lo porta ad entrare nel Club Tenco è che è l’inizio di una carriera che ancora oggi lo vede come una delle figure più apprezzate della musica italiana.