Dal 15 dicembre al 31 marzo, Palazzo Leone da Perego di Legnano omaggia due grandi personalità lombarde: papa Paolo VI e Floriano Bodini, lo scultore che più di altri ha saputo rappresentare l’anima del santo (nella foto di Pepi Merisio). A poche settimane dalla canonizzazione di papa Giovanni Battista Montini e a cinquant’anni esatti dalla realizzazione del suo ritratto più importante a opera di Bodini, la città di Legnano espone uno dei capolavori della scultura italiana del ’900.

Bozzetti, bronzi, disegni, incisioni ma anche le stampe originali del fotografo Pepi Merisio

Curata da Flavio Arensi, direttore artistico della Città di Legnano, e da Sara Bodini (che insieme alla sorella Paola custodisce l’eredità del maestro), la mostra espone i bozzetti originali della scultura vaticana e quattro bronzi attinenti al tema del ritratto pontificio. Sono anche esposti disegni e incisioni rare dedicate al tema, e 14 stampe originali di Pepi Merisio, forse il fotografo più vicino a Paolo VI. A tal proposito, fu Dino Buzzati sulle pagine del Corriere della sera (24 maggio 1968) a ricordare: “Floriano Bodini, di 35 anni, ha ottenuto una cosa straordinaria, dal punto di vista tecnico e artistico, cosa impossibile in pittura, estremamente difficile in tre dimensioni, mai da

me vista realizzata con tanta evidenza: è riuscito cioè a dare contemporaneamente allo stesso volto diverse e opposte espressioni, tutte psicologicamente plausibili e tipiche del personaggio”.

La mostra si inserisce nel contesto delle celebrazioni natalizie legnanesi

La mostra, che si inserisce anche nel contesto delle celebrazioni natalizie legnanesi, dove per il secondo anno di seguito si è realizzato un imponente Calendario dell’avvento di oltre 300 metri quadrati (a firma di Giosetta Fioroni), avvia una serie di appuntamenti espositivi che intendono studiare e riscoprire i grandi maestri italiani attraverso le loro opere meno note.

“Iniziamo un nuovo modo di dialogare con l’arte, gli artisti, gli archivi e i cittadini”

Per il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus “la collaborazione con i Musei Vaticani, che hanno prestato la scultura ‘Ritratto di un papa’ per la prima volta, sancisce la volontà dell’Amministrazione di rendere gli spazi legnanesi un luogo di studio e scoperta di autori e opere non scontate. La città ha sempre guardato con grande interesse all’arte e alla cultura, potendo vantare una lunga tradizione di mostre e iniziative di carattere nazionale. Con questa mostra iniziamo un nuovo modo di dialogare con l’arte, con gli artisti, gli archivi e i cittadini, portando all’attenzione di tutti quei tesori magari meno noti ma in grado di segnare un’epoca”.

“Motivo di orgoglio per la nostra città”

“Per tre mesi – sottolinea l’assessore alla Cultura Franco Colombo – ospitiamo al Palazzo Leone da Perego una statua di assoluta rilevanza per la levatura dell’artista che l’ha firmata, la bellezza del materiale utilizzato, la densità dei significati storici e religiosi del soggetto. Il fatto che questa mostra arrivi a poche settimane dalla canonizzazione

di papa Paolo VI è ulteriore motivo di orgoglio per una città come Legnano che vuole offrire al pubblico proposte culturali di spessore e, al contempo, non convenzionali”.

L’inaugurazione sabato 15 dicembre

Il taglio del nastro è previsto per sabato 15 dicembre alle 11.30. La mostra rimarrà allestita fino al 31 marzo e sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 il sabato, la domenica e i festivi (chiusure straordinarie il giorno di Natale e quello di Capodanno). Per informazioni su visite guidate di gruppi e scuole è possibile consultare il sito internet www.cultura.legnano.org, chiamare lo 0331.925575/8, oppure scrivere a segr.cultura@legnano.org.

