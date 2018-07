Papà Marco Galbiati presenta il libro su Riccardo alla cena di Costruiamo il Futuro.

La storia di Riccardo in un libro

Una vetrina d’eccezione in una serata splendida. Una occasione speciale per far conoscere una storia di dolore, amore e coraggio. Quella del giovanissimo Riccardo Galbiati, giovane studente della scuola alberghiera di Casargo morto a soli 15 anni a seguito di un malore che lo aveva colpito sulle nevi dell’Aprica e del suo papà Marco che ha ingaggiato una vera e propria battaglia di civiltà per modificare la legge 91/1999 sulla donazione degli organi per togliere l’obbligo dell’anonimato e permettere ai famigliari del donatore e al ricevente di incontrarsi e di conoscersi. Ieri sera infatti il coraggioso padre e imprenditore brianzolo ha presentato di fronte a un foltissimo pubblico “Il mio cuore, la tua stella”, libro edito da Peregolibri. Lo ha fatto durante la cena dei Costruiamo il Futuro, la fondazione creata dall’onorevole Maurizio Lupi.

La conviviale di Costruiamo il Futuro

La conviviale, che ha avuto come media partner il nostro gruppo editoriale Netweek, si è svolta ieri sera nella suggestiva location de La Salette di Verderio e ha visto anche la partecipazione del super ospite Gianni Letta.