Parabiago, approvato progetto definitivo per la realizzazione della rotatoria tra viale Lombardia e via Amendola e la pista ciclabile da via Amendola a via Butti.

Parabiago: la Giunta ha deciso

Nel dicembre scorso, l’Amministrazione comunale aveva approvato la quinta variazione di bilancio che ha anticipato al 2019 la realizzazione di opere pubbliche su viale Lombardia-via Amendola. Alcune di queste hanno ottenuto ora l’approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta. Si tratta di una rotatoria che agevoli l’immissione nella frazione di Ravello e piste ciclabili che colleghino via Amendola a via Butti.

“Attuare politiche ambientali più sostenibili”

“Con questo intervento perseguiamo l’obiettivo di attuare politiche ambientali sempre più sostenibili, ma anche di garantire sempre più sicurezza sulle nostre strade – commenta l’assessore alle Opere pubbliche, Dario Quieti – La realizzazione della pista ciclo-pedonale in oggetto, infatti, è davvero strategica per la frazione di Ravello, ma anche per chi utilizza i servizi siti nell’area interessata, come ad esempio la piscina comunale e il campo sportivo Marazzini-Venegoni. Il nostro obiettivo è, infatti, quello di collegare il più possibile i servizi pubblici rendendoli molto più accessibili per coloro che utilizzano la bicicletta per spostarsi in città, garantendo la sicurezza su tratti stradali importanti”.

I costi

Il costo complessivo degli interventi ammonta a 460.000 euro a scomputo oneri di urbanizzazione a seguito di intervento urbanistico a carico del privato. Si tratta, quindi, di un costo a carico dell’operatore, che comprende anche l’acquisizione di aree e le spese per le pratiche catastali e notarili.

