Parabiago saluta “Il Barbetta”. Angelo Tunesi, 82 anni, ha passato la vita a fare il custode giudiziario.

Parabiago saluta il “suo” carrozziere

“Con lui e con la chiusura della sua carrozzeria finisce un’era a Parabiago”, queste le parole commosse e piene di affetto di Marisa Cassandro, la moglie dell’indimenticato e amato Angelo Tunesi, “Il Barbetta”, venuto a mancare all’età di 82 anni intorno alle 4 di mattina di martedì 31 luglio.

In tanti a Parabiago, come scritto ampiamente su Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola, lo ricordano anche grazie alla sua attività lavorativa che tanto amava. Lui, custode giudiziario, aveva una carrozzeria a Ravello. Il ricordo, pieno di amore, della moglie che ha ripercorso i 40 anni di vita insieme.

