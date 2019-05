Parabiago, importante visita all’Albero del Nonno nella giornata di oggi, sabato 25 maggio 2019.

Parabiago, l’obiettivo della visita

La casa di riposo comunale Albergo del Nonno e centro diurno hanno ricevuto la visita di una delegazione di operatori geriatrici russi dell’Associazione Italia-Russa Sacumè e il Ministero della Salute di Mosca. Finalità della visita è lo scambio di best practice e l’apprendimento del funzionamento dei servizi rivolti agli anziani adottati dall’Amministrazione comunale della città.

Le parole di Lonati

“Per noi è motivo di grande orgoglio essere considerati una realtà da prendere di esempio come operatori nel settore geriatrico – commenta l’assessore alle Politiche Sociali, Elisa Lonati – Sicuramente questa visita è occasione di scambio, confronto e formazione sui servizi e le prese in carico dei più fragili. L’essere stati scelti come unica realtà visitata al di fuori della Fondazione Don Gnocchi, è la dimostrazione e un riconoscimento del grande impegno e della costante ricerca di progetti innovativi da parte dell’Amministrazione comunale, nonchè degli uffici degli operatori in servizio presso le nostre strutture”.

Una settimana di formazione

La delegazione russa si è recata nella città della calzatura dopo aver partecipato ad una settimana di formazione su tematiche che hanno toccato la cronicità, la presa in carico dell’anziano fragile, la demenza, i servizi territoriali e i percorsi di cura e dopo aver visitato altre strutture nella città di Milano. Per il corso formazione in geriatria sono venuti in visita: 1 psichiatra, 12 medici geriatri e 7 infermiere di geriatria dei tre più grandi ospedali russi, più 2 rappresentanti del Ministero della Salute.

