Parabiago, chiusura di viale Repubblica al traffico veicolare da stasera, giovedì 20, a domenica 23 giugno 2019.

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che dal 20 al 23 giugno 2019 viale Repubblica chiuderà al traffico dalle 18.30 alle 24 per permettere lo svolgimento della manifestazione musicale ParaVox in corso presso il campo sportivo Nino Rancilio.

L’alternativa viabilistica

Il tratto che verrà chiuso è quello compreso tra via Arluno e via Pastrengo e sarà accessibile solo a chi dovrà raggiungere i parcheggi in prossimità del campo sportivo. Per chi, invece, avrà la necessità di percorrere quel tratto, è stata prevista viabilità alternativa per via Casorezzo.

