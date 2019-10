In merito all’articolo “Discesa per disabili occupata dal posteggio.. per disabili”, l’assessore Forloni ha chiarito che l’intervento in via Labriola è avvenuto a ragion veduta da parte dell’Amministrazione comunale e dagli uffici per rispondere nel modo migliore alle esigenze dei disabili e migliorare l’accesso al parco Europa.

Parcheggio per disabili al Parco Europa: chiarisce l’Assessore Forloni