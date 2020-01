Parco Castello di Legnano: bagni chiusi per ristrutturazione

Da oggi e per circa un mese e mezzo, i servizi igienici al Parco Castello di Legnano saranno in ristrutturazione. I locali saranno completamente rinnovati, dal punto di vista edile e

impiantistico. L’intervento rende necessaria la chiusura delle toilette che, dunque, non potranno

essere utilizzate durante i lavori.