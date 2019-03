I gruppi dei volontari della Protezione Civile e della Vigilanza hanno ora una nuova casa a Magenta, in località Mainaga.

Parco del Ticino: ecco la nuova sede della Protezione Civile

Una nuova casa per valorizzare l’impegno quotidiano dei volontari del Parco del Ticino.

Grande festa oggi, sabato 30 marzo, a Magenta per l’inaugurazione del quartier generale dedicato ai volontari della Protezione Civile e della Vigilanza.

A fare gli onori di casa, il presidente Gian Pietro Beltrami, seguito dal sindaco di Magenta Chiara Calati, dal consigliere regionale Curzio Trezzani, dal parroco di Pontevecchio don Giovanni Olgiati e da una folta schiera di amministratori dei Comuni del territorio.

Quartier generale in località Mainaga

L’area, che sorge a Pontevecchio in località Mainaga, è stata acquisita dal Parco del Ticino tramite un’asta giudiziaria. Il capannone appena inaugurato ospiterà i mezzi della Protezione Civile, mentre il caseggiato adiacente verrà dedicato agli operatori del servizio di vigilanza.

Beltrami: “Grazie ai volontari, il nostro fiore all’occhiello”

Nel corso della cerimonia, il presidente Beltrami ha parlato del progetto e ha ringraziato amministratori e volontari: “Tutto quello che vedete, al bilancio del Parco non costa un centesimo. Abbiamo colto l’occasione e siamo stati bravi ad avvalercene. Ringrazio tutti i sindaci del territorio per il sostegno. Ma il mio ringraziamento va soprattutto ai nostri volontari, perché spesso sacrificano tanto tempo alle loro famiglie per dedicarsi alla comunità. Loro sono il nostro vero fiore all’occhiello”.

Servizio completo e approfondimenti sul numero di Settegiorni Magenta-Abbiategrasso in edicola da venerdì 5 aprile.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE