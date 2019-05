Parte la raccolta diocesana: Caritas informa

Parte la raccolta diocesana, gruppo Caritas informa la comunità

Dopo la raccolta porta a porta di generi alimentari di prima necessità (ndr 7 aprile), il gruppo Caritas Ambrosiana di Pogliano Milanese riprogramma l’iniziativa di solidarietà: questa volta con riguardo a vestiti e articoli di abbigliamento (più scarpe e borse).

Comunica inoltre che per chi volesse aderire é possibile ritirare i sacchi blu e gialli posti in fondo alla chiesa.

La data di riferimento é la giornata dell’11 maggio. Per le parrocchie dei Santi Pietro e Paolo i sacchetti dovranno essere portati in oratorio San Luigi dalle 8,30 alle 12,30. Mentre per Santa Rita (frazione Bettolino) passeranno i volontari nelle vie (dopo le 10 esibirli fuori dalle case).

Giovani e adulti sono invitati ad aderire all’iniziativa, di supporto e sostegno alle fragilità, come consuetudine di Caritas, che opera ormai da diversi anni sul territorio.

E abbina ad ogni evento uno scopo: é l’obiettivo comune della persona al centro. Il contesto poglianese considera con entusiasmo le attività programmate. La morale é il progetto della tutela dell’altro. La riproposizione di una finalità che ha sede nel solidale. Senza distinzione di genere si persegue l’aiuto concreto ai bisognosi.

Dopo il sostegno alle famiglie residenti, concretizzatosi con l’offerta di alimenti, questa volta i proventi saranno utilizzati per la promozione di attività lavorative di donne rom.

Per informazioni visitare il sito www.caritasambrosiana.it.

L’Associazione ha sede a Pogliano in via Monsignor Paleari 10. E’ aperta tutti i lunedì dalle 15 alle 17 e ogni primo sabato del mese. Supporto agli abitanti, approccio alle difficoltà, professioni: il mondo del sociale dove é occupata Caritas poglianese.

