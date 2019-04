Gemelli nascono a un mese l’uno dall’altro: un caso più unico che raro successo a Monza che vede protagonista una famiglia di Lodi.

Gemelli nascono a un mese l’uno dall’altro

A darne notizia sono i colleghi di GiornalediLodi.it: uno di quei casi che lambisce il miracoloso. Si parte da una gravidanza gemellare la cui tranquillità viene squarciata quando i medici comunicano a mamma Lucia e papà Sergio, entrambi 40enni – in seguito alle perdite avute nel mese di dicembre 2018 della donna a cui è seguito un ricovero d’urgenza – che la statistica non è dalla loro parte. Casi di parti gemellari “differiti” andati a buon fine, sono infatti pochissimi a livello mondiale.

Sotto il segno dei Pesci… e del Capricorno

Il primo bimbo è nato il 24 dicembre 2018, sotto il segno del Capricorno, mentre l’altro il 22 febbraio 2019 sotto il segno dei Pesci, come dice una nota canzone di Venditti. Insomma, i piccoli non sarebbero neppure in classe insieme, nonostante siano gemelli.

Il miracolo

Il miracolo è avvenuto al reparto di ostetricia della «Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma», all’Ospedale San Gerardo di Monza, come spiega GiornalediMonza.it. Alessandro, nato a dicembre con parto naturale, pesava 800 grammi ed è sopravvissuto a quella terribile percentuale: soltanto il 50% di chance di farcela. La primaria del reparto è riuscita a lasciare dentro la placenta e un pezzo di cordone ombelicale. Andrea è arrivato dopo sessanta giorni, nel 2019. Lui è nato di quasi 3 chili. L’ultimo nato è già a casa, mentre il piccolo Alessandro dovrebbe essere dimesso tra circa due settimane.