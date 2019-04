Patentino per proprietari cani

Corso per proprietari di cani a Canegrate

Un’iniziativa notevole, quella del Comune di Canegrate, che, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ATS Milano Città Metropolitana, organizza, per il mese di Maggio, un corso per i proprietari di cani.

Più spesso di quanto vorremmo, notiziari e media in generale riportano notizie di aggressioni, talvolta con risvolti estremamente drammatici, ad opera di animali domestici, molti de quali non avevano mai mostrato segni di instabilità. Troppa l’ignoranza che aleggia sull’argomento, che induce a colpevolizzare il quattrozampe, piuttosto che il padrone. In realtà, la maggior parte delle volte gli episodi si verificano per negligenza, noncuranza o per errori di valutazione del proprietario.

Errori che, con un ‘adeguata conoscenza dell’indole degli animali e dei comportamenti da adottare quando si vive con un animale, si potrebbero evitare. Educare il cane significa poterlo vivere al meglio, sfruttarne le potenzialità e gestirlo in completa sicurezza.

L’ordinanza ministeriale

L’ordinanza dell’agosto 2015 concernente la “tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani” ha attribuito un ruolo fondamentale alla responsabilità dei proprietari dei cani e alla loro formazione, ribadendo che soltanto attraverso l’acquisizione di cognizioni sulle caratteristiche dell’animale e sulle norme in vigore può essere instaurato un corretto rapporto uomo-animale.

Se non fossero sufficienti questi motivi, aggiungiamo che il corso previsto a Canegrate è gratuito. Le lezioni spazieranno dall’etologia canina al comportamento e al linguaggio del cane e saranno tenute da medici veterinari comportamentalisti e educatori cinofili che aiuteranno gli intervenuti ad acquisire conoscenze e competenze atte ad instaurare un possesso responsabile.

Il Patentino

Al termine del percorso, tutti coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle ore e superato il test finale, riceveranno il Patentino.

L’accesso è libero, tutti, persino chi non possiede un animale, possono iscriversi al corso, che è, invece, imposto ai proprietari di cani “impegnativi”, che si siano resi responsabili di morsicature o lesioni e ai quali l’ATS abbia notificato tale obbligo.

Un cane equilibrato è un cane felice. Per maggiori informazioni visitare il sito del Comune di Canegrate o quello dell’ATS Milano Città Metropolitana.

