Come riporta il nostro quotidiano online affiliato GiornalediNavigli.it, due aerei caccia che seguono la scia di un altro aeroplano, sono stati visti da tantissimi milanesi, questa mattina, nel cielo sopra la metropoli. L’episodio ha creato in molti non poca apprensione, dato che in questi casi la memoria non può fare a meno di tornare indietro nel tempo fino a quel tragico 11 settembre del 2001.

Ma in realtà si trattava di un’esercitazione dell’Aeronautica militare, che per altro aveva avvisato con largo anticipo tutte le Istituzioni competenti. Niente paura, insomma, erano tutti e tre velivoli del nostro Esercito, un Tornado IDS e un C-130 J Hercules II, che hanno sorvolato un’ampia fetta della Lombardia.