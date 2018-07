Sull’A1 la Ferrari GtC4 del giocatore si è schiantata contro il guard-rail.

Paura per Naingolan

Pomeriggio di paura quello di venerdì 6 luglio per Radja Nainggolan, protagonista di un incidente in autostrada. Tutto è accaduto intorno alle 16.00, durante il viaggio da Roma a Milano dove lunedì inizierà il ritiro con l’Inter. Nei pressi di Arezzo, sull’A1, la Ferrari GtC4 del giocatore si è schiantata contro il guard-rail dopo la foratura di un pneumatico. Fortunatamente il calciatore belga è rimasto illeso. Danni per 50 mila euro.