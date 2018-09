“Let’s workout!” Il Comune di Corbetta ha inaugurato martedì 11 settembre, a partire dalle 12:40 al Parco di Villa Ferrari, l’iniziativa annuale gratuita che vedrà le dipendenti comunali impegnate in lezioni bisettimanali , tenute da personal trainer professionisti al fine di contrastare eventuali problemi fisici dovuti ad uno stile di vita sedentario mirando ad un riequilibrio fisico-posturale.

Sport in rosa

Il progetto ha ottenuto il finanziamento dell’Unione Europea, si svolgerà al martedì e al venerdì dalla 12:40 alle 13:20 al parco ed in caso di maltempo nella Sala ex banca. Il progetto SW-UP, finanziato dalla Comunità Europea, è andato in scena nella meravigliosa cornice del Parco di Villa Ferrario, insieme a tante dipendenti del comune.

Attività gratuite